Un dolce per l’Emilia Romagna: scendono in campo anche i pasticceri del Conpait

Un dolce dedicato alla tragedia dell'Emilia Romagna. Ma soprattutto una raccolta fondi, su un conto intestato specificatamente per l'alluvione dei giorni scorsi, tale da aiutare tutti i pasticceri di quei luoghi.

I pasticceri d’Italia Conpait hanno deciso, tutti insieme, di metter in campo un concreto supporto ai colleghi in difficoltà. “Un aiuto simbolico ed un atto di sostanza”, annuncia il presidente Angelo Musolino che ha inviato una lettera a tutti gli iscritti in cui spiega che “è tempo di unione, di solidarietà e di aiuti”.

“Un dolce per l'Emilia Romagna” è dunque il messaggio che si è deciso di dare a tutti i colleghi che, in queste ore, stanno vivendo momenti drammatici, oltre che difficoltà oggettive per le loro attività.

Musolino ha così spiegato che si intende effettuare la raccolta fondi sul conto dedicato “dove ognuno di noi - scrive - potrà donare fattivamente un aiuto a chi ha realmente bisogno. Un piccolo gesto, comune e senza distinzioni, per andare incontro tutti insieme ai colleghi dell'Emilia Romagna. Uniti, con un solo ed unico obiettivo: la solidarietà. Siamo una squadra ed oggi l'Emilia Romagna ha bisogno di noi", le parole del presidente” conclude il presidente Conpait.