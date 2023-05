Pallanuoto. Domenica la gara 1 per la Serie A, Fasanella: “tutti a tifare Cosenza”

Cresce l’attesa ma soprattutto aumenta l’adrenalina per gara 1 prevista domenica pomeriggio alle 17 alla piscina di Campagnano, per la Cosenza Pallanuoto Femminile. Si gioca per la massima serie e diventa fondamentale la presenza del tifo e dei sostenitori sugli spalti.

“Finalmente Gara 1! Aspettiamo questo momento da quanto abbiamo saputo che eravamo aritmeticamente prime, cinque settimane di duro lavoro per farci trovare prontissime per qualcosa di straordinario che abbiamo costruito”, le parole di mister Francesco Fasanella.

L’allenatore delle atlete cosentine ne approfitta per invitare “tutti i nostri tifosi e la gente di Cosenza a gremire gli spalti ed incitarci con tutto il calore per accompagnarci in un'impresa. Alleno una squadra di donne formidabili e straordinarie che sono da esempio per qualsiasi atleta”, ha spiegato.

Anche la dirigente Luisa Pirillo spinge alla partecipazione. “Non è importante quanto tempo hai, ma come scegli di usarlo e allora vieni a tifare per le ragazze di Mister Fasanella, in acqua domenica con testa e cuore per realizzare un Sogno...Cosenza Pallanuoto forever”, il leitmotiv che da più parti si sta perpetrando.

Le atlete sono “cariche” e c’è il giusto momento di pensieri positivi rivolti al campionato appena terminato. La Cosenza Pallanuoto ha chiuso la stagione regolare di Serie A2 con la vittoria per 13-12 sulle casertane del Volturno.

Battendo anche un record non scontato: la squadra del presidente Francesco Manna non ha mai perso. 14 gare giocate, 12 vittorie e due pareggi.

La piscina di Cosenza dovrà essere gremita in ogni ordine di posto ed il fattore campo, oltre i meriti sportivi, dovrà essere determinante per il risultato finale. Le ragazze ci credono, la società è pronta: il pubblico delle grandi occasioni non può mancare.