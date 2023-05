Cade dal tetto del capannone, muore carrozziere a Roccelletta di Borgia

A nemmeno 24 ore da un’ultima morte sul lavoro, avvenuta appena ieri nel Cosentino (QUI), un altro incidente, questa volta nel Catanzarese, è costato la vita ad un 56enne di Roccelletta di Borgia.

Da quanto appreso, l’uomo stava eseguendo dei lavori all’interno di una sua proprietà quando - per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri - è caduto dal tetto del capannone della sua officina da carrozziere, precipitando per circa tre metri: una caduta che gli è stata purtroppo fatale.

Sul posto i militari della Compagnia di Catanzaro che hanno eseguito i rilievi e che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.