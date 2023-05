Scalea. Trattore si ribalta, 85enne muore schiacciato

(Foto di repertorio)

Un altro tragico incidente in Calabria e di nuovo nel cosentino: dopo la morte di un operaio a Rende (QUI) si registra purtroppo il decesso di un’altra persone, un 85enne di Scalea.

L’uomo, nelle giornata di giovedì, stava lavorando in un terreno della cittadina tirrenica bruzia quando per cause che sono ancora in corso di accertamento il trattore si è ribaltato schiacciandolo e non lasciandogli scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Scalea che stanno indagando per accertare l’esatta dinamica dell’accauduto.