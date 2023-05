Incidente sul lavoro a Rende, operaio muore cadendo da una impalcatura

Tragico incidente sul lavoro questo pomeriggio nella zona industriale di contrada Lecco a Rende dove ha perso la vita un operaio di 62 anni.

L’uomo, che lavorava per un’impresa che opera nella stessa area industriale, da quanto appreso finora sarebbe caduto da una impalcatura, presumibilmente mentre stava eseguendo dei lavori di tinteggiatura.

Per cause che sono evidentemente ancora in fase di accertamento avrebbe peso l’equilibrio rovinando al suolo da un’altezza intorno ai tre metri.

Immediati i soccorsi che si sono purtroppo rivelati inutili per il 62enne. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione locale.

(in aggiornamento)