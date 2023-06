Scoperti altri mezzi rubati nel vibonese: denunciati in due

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Proseguono i controlli per contrastare il traffico di veicoli rubati nel vibonese: la Polizia, su richiesta della locale Questura, ha intensificato i controlli in tutta la provincia - con particolare attenzione alle aree periferiche e rurali - nell'ottica di prevenire ogni fenomeno criminale, con particolare attenzione alla ricettazione dei mezzi trafugati.

In particolare, in un garage è stata rinvenuta una moto da cross con il telaio contraffatto, e di provenienza evidentemente illecita. L'intestatario del mezzo è stato dunque denunciato a piede libero per ricettazione, mentre altre due persone sono state trovate in possesso di mezzi utili al furto di veicolo.

Nel corso delle medesime attività di controllo è stato individuato anche un suv di grossa cilindrata, sempre con telaio contraffatto e targhe alterate. Un altro mezzo rubato, che ha portato ad una seconda denuncia, sempre per ricettazione.

Complessivamente, il valore dei mezzi rinvenuti e sequestrati si attesta a circa 80 mila euro. I controlli proseguiranno serrati.