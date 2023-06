Soverato, scoperta vasta area piena di auto abbandonate: scatta il sequestro

Un'area estesa per oltre 15 mila metri quadrati è stata sequestrata, questa mattina, dalla Guardia Costiera di Soverato, impegnata in specifici controlli volti alla tutela dell'ambiente. A seguito delle attività ispettive - svolte con il supporto del Servizio Tematico Suolo e Rifiuti e dell'Arpacal - sono infatti state scoperte centinaia di carcasse di veicoli abbandonati indiscriminatamente sul terreno.

Per la precisione si tratta di 447 autovetture, raccolte in depositi non autorizzati su tre distinti terreni agricoli ed abbandonate senza alcuna protezione. Circostanza che avrebbe permesso l'inquinamento del suolo, essendo i mezzi dotati di diverse componenti nocive e pericolose (sia liquide che solide) in grado di infiltrarsi nel terreno.

Sull'intera aera sono stati apposti i sigilli, ed il titolare della zona è stato segnalato per i reati di deposito non autorizzato di rifiuti, accumulo di rifiuti speciali e pericolosi in maniera incontrollata e scarico di reflui industriali senza autorizzazioni.