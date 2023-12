Capodanno Sicuro, sequestrati nel lametino oltre 478 mila articoli pericolosi

Fuochi d'artificio, bombette, botti vari, ma anche luminarie, addobbi ed oggettistica a tema natalizio. Questo il materiale sequestrato dai baschi verdi della compagnia pronto impiego di Lamezia Terme, che in vista delle festività hanno passato al setaccio cinque attività commerciali gestite da soggetti di nazionalità cinese.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 478 mila articoli pirotecnici potenzialmente pericolosi e 127 mila articoli a tema natalizio ritenuti pericolosi per la salute. Al termine delle attività, tre soggetti - gestori di rispettive società - sono stati denunciati.

Nel dettaglio, i prodotti pirotecnici (per un peso stimato in oltre 1.500 chili) sarebbero stati stoccati in maniera non idonea, ammassati in magazzini in semplici scatole di cartone e posizionati accando ad altri prodotti anche altamente infiammabili. Una situazione di potenziale pericolo che ha fatto scattare il sequestro d'urgenza e relativa denuncia.

Situazione differente invece per addobbi e luminarie, venduti sprovvisti delle fondamentali informazioni per la commercializzazione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio.