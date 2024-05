Ancora prodotti pericolosi sugli scaffali, sequestrati oltre 63 mila articoli

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza negli esercizi commerciali: nei giorni scorsi i militari del comando provinciale di Catanzaro hanno verificato diverse attività riscontrando irregolarità in 5 punti vendita operanti tra Catanzaro, Lamezia Terme e Davoli.

In particolare, la merce messa in vendita non avrebbe riportato le indicazioni previste dalla normativa sulle etichette, quindi informazioni sulla sicurezza, il luogo di produzione, la qualità e la presenza di materiali potenzialmente pericolosi. Riscontrata inoltre la mancanza del regolamentare marchio CE.

Circostanza che ha portato al sequestro di oltre 63 mila prodotti - per un valore complessivo di circa 17 mila euro - messi irregolarmente in vendita, ed alla segnalazione di tre soggetti alla Camera di Commercio. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.