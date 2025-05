Inerti lavorati senza autorizzazione: sequestrato grande impianto a Catanzaro

Un grande impianto di lavorazione inerti ubicato nel comune di Catanzaro è stato sequestrato a seguito di un controllo mirato svolto dalla Guardia Costiera di Soverato, impegnata in una vasta gamma di verifiche ambientali. Si tratta di una vasta area di circa 8 mila metri quadri destinata alla produzione di inerti per cantieri edili.

Sin da subito sarebbe emerso come l'intero impianto operasse in assenza dell'autorizzazione unica ambientale, mentre ulteriori accertamenti avrebbero permesso di appurare lo scarico delle acque reflue senza alcun trattamento. Rinvenuti anche numerosi rifiuti (speciali e non) depositati in modo incontrollato nell'area, tra cui plastiche, metalli, olii, inerti e così via.

Circostanze che hanno così portato al sequestro dell'intera area, e ad una sanzione amministrativa da 4.133 euro per il titolare, in quanto sprovvisto anche del registro di carico e scarico rifiuti.