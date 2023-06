Catanzaro. Casa a fuoco su viale Magna Grecia, s’indaga sulle cause

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro, col supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala, sono impegnate dalle 8 di questa mattina per gestire l’incendio in una abitazione di viale Magna Grecia, nella zona sud del capoluogo.

Il rogo ha interessato un appartamento situato al secondo piano fuori terra e fortunatamente non si registrano feriti. Al momento è stato chiuso al transito il tratto di strada in direzione di Catanzaro Lido.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri che stanno eseguendo gli adempimenti di competenza e sono in corso tutti gli accertamenti utili per comprendere l’origine del rogo.