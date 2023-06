Stop a movida violenta e spaccio: controlli a Tropea e lungo la Costa degli Dei

Un’altra settimana di controlli della polizia di Vibo Valentia che negli ultimi giorni - in vista dell’approssimarsi del periodo estivo - ha concentrato l’attenzione anche nelle zone della movida di Tropea e lungo la Costa degli Dei.

In questo contesto gli uomini della Squadra Mobile, hanno individuato un soggetto sospetto, allarmatosi alla vista degli agenti che lo hanno fermato e controllato trovandogli oltre 40 grammi di marijuana suddivisa in buste sottovuoto, già predisposte per la vendita al dettaglio. Da qui la denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente.

Nella serata giovedì 1 giugno, poi, è stato svolto a Tropea un servizio di prevenzione e contrasto alla cosiddetta movida violenta, impegnando anche qui sia la Squadra Mobile chi i loro colleghi del Posto Fisso locale, della Stradale e dell’Unità Cinofila.

L’attività ha permesso di controllare 335 persone e 145 veicoli sospetti, effettuando una importante attività di prevenzione all’abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si mette alla guida, con serrati controlli seguito con l’alcoltest.