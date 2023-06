Diretto in Sicilia con un chilo di cocaina: arrestato poco prima degli imbarchi

Era quasi riuscito ad imbarcarsi sul traghetto per Messina il trentunenne tratto in arresto in flagranza di reato dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, impegnati in un vasto controllo del territorio con particolare attenzione all'area degli imbarcaderi.

Fermato per un semplice controllo stradale prima di raggiungere la Sicilia, l'uomo - originario dl capoluogo dello Stretto - avrebbe sin da subito iniziato a mostrarsi particolarmente nervoso.

Un'insofferenza che ha insospettito i finanzieri, che hanno subito chiesto l'intervento dell'unità cinofila in capo alla Compagnia Pronto Impiego reggina.

Un rapido controllo ha permesso di scoprire la presenza di droga, precisamente di cocaina: un panetto dal peso di poco più di un chilo è stato rinvenuto in un vano nascosto ricavato in un sedile mezzo.

La droga - che venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 50 mila euro - è stata sequestrata, così come l'autovettura impiegata dal presunto corriere. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Arghillà con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti.