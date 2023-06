Controlli a Crotone: nove multe, ritrovata droga e sanzionate due pizzerie

La Polizia di Crotone ha eseguito negli ultimi due giorni un servizio straordinario sul territorio, rilevando violazioni al codice della strada, ritrovando della droga e sanzionando due locali.

Nel complesso le pattuglie impiegate hanno infatti controllato 262 veicoli, identificando ben 439 persone, tra cui diverse gravate da pregiudizi; effettuate ancora delle perquisizioni personali e di autovetture.

Al termine, sono state contestate per l’esattezza nove violazioni al codice della strada, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste. Rinvenute anche alcune dosi di eroina, hashish e marjuana, detenute per uso personale, dal che ne è seguita la segnalazione alla Prefettura come assuntori di due giovani.

Nei servizi è stata impegnata anche la Squadra Amministrativa della Questura per verificare l’osservanza di leggi e regolamenti nello svolgimento delle attività commerciali.

I questo contesto, il titolare di una pizzeria del lungomare è stato sanzionato per avere occupato abusivamente con recinzioni, tavoli, sedie e fioriere una porzione di suolo pubblico, superiore allo spazio autorizzato dal Comune, creando peraltro intralcio alla circolazione.

Irregolarità amministrative sono state rilevate anche nel corso di una verifica in una pizzeria del centro storico, il cui titolare era sprovvisto della prescritta autorizzazione per l’impianto di videosorveglianza; è stato rilevato, inoltre, che l’attività era senza il piano di attuazione di tutte quelle misure finalizzate alla sicurezza ed all’igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita di prodotti alimentari, che salvaguardano dai rischi, a tutela della salute dei consumatori.