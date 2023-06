Crowdfunding “Maledetta Primavera Indie”: quarta serata per finanziare il Bivona Beach Festival

Il crowdfunding "Maledetta Primavera Indie" è giunto alla quarta serata, che si terrà il 15 giugno, per raccogliere fondi destinati alla nuova edizione del Bivona Beach Festival. L'evento, che si svolgerà presso Villa delle Rondini a Vibo Marina, offrirà un’apericena al tramonto e l'esibizione speciale dei Serendipity!

Una nuova location, inaugurata con successo nella scorsa serata con Comete e Francesco Pintus, farà da cornice al prossimo appuntamento firmato Vibers.

Ogni data porta con sé una serie di novità, grazie proprio alla voglia e all’instancabilità dei ragazzi dell’associazione. Questa è la volta dell’apericena al tramonto! Villa delle Rondini offre un’atmosfera suggestiva e accogliente, ideale per trascorrere una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Si partirà quindi alle 20 con l’apericena per chi volesse godersi i colori del sunset sul porto di Vibo Marina, fino alle 21, orario di inizio serata! Ma non è tutto! Durante la serata del 15 giugno parte finalmente RoadtoBe Music Contest!

Con i prossimi appuntamenti, i partecipanti avranno l'opportunità di aprire i concerti e mettersi alla prova, fino alla serata finale in cui verrà proclamato il vincitore che avrà l'onore di esibirsi accanto ai grandi nomi della musica presenti al Bivona Beach Festival.

RoadtoBe può vantare partecipanti provenienti da tutta Italia! “Pensavamo di regalare un contest agli artisti emergenti del territorio, ma siamo stati inondati di partecipazioni anche esterne alla nostra regione, e ci siamo detti Perché no? Questo è il segnale che il festival sta girando anche altrove, crescendo di credibilità e valore” spiega il presidente dell’associazione, Antonio Tocco.

La competizione si intensificherà serata dopo serata, fino alla finalissima in cui verrà decretato il vincitore assoluto del Contest di Maledetta Primavera Indie!

Dopo l’apertura del concerto a suon di sfida, sul palco del Festival arriveranno i Serendipity, band bergamasca tra le più promettenti del panorama indie italiano! La band è formata da Alessandro Scandella, Andrea Angioletti e Lorenzo Giannelli, tre ragazzi di Bergamo che nel 2021 hanno pubblicato in modo completamente indipendente i brani "VBCM" e "Ti compro l'estate".

Questi brani hanno superato 1 milione e mezzo di ascolti e hanno raggiunto picchi di 100.000 ascoltatori mensili. "Ti compro l'estate" è anche stato presente per ben 8 mesi nella playlist Indie Italia ed è stato trasmesso in alta rotazione su Radio Zeta. Nel dicembre 2021, hanno pubblicato il singolo "Meno Male", che è rimasto nella playlist Indie Italia per diversi mesi ed è stato presentato nel programma "Tonica" su Rai2.

Dopo aver cavalcato il palco del Primo Maggio a Roma arrivano in Calabria per questo meraviglioso progetto chiamato Maledetta Primavera Indie!

Al festival si potrà aderire partecipando ad una campagna di crowdfunding consultabile sul sito www.vibers.org/maledetta. Con una donazione di 10 euro si avrà in cambio l’ingresso all’evento Maledetta Primavera Indie e uno spumante di benvenuto in omaggio, ed i contributi serviranno a creare una versione sempre migliore dell’appuntamento estivo sulle spiagge di Bivona.

Chi lo desidera potrà fare una donazione a prescindere dalla presenza durante le serate in calendario, perché ciò che andrà a supportare sarà l’offerta culturale della propria terra.