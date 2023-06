La Cosenza Pallanuoto femminile in Serie A1: vittoria col Napoli e festa in piscina

Serie A1. Cori, fumogeni e urla di gioia. Quasi mille tifosi hanno letteralmente spinto le atlete della Cosenza Pallanuoto verso un sogno sportivo chiamato Serie A1.

Vittoria contro Gls Napoli per 11-8 e festa grande in vasca. Al fischio finale degli arbitri, dopo una partita molto intensa, tutti in acqua. Compresi mister Fasanella ed il presidente Francesco Manna.

“Questa promozione è il giusto riconoscimento per un campionato importante e molto sofferto. Una promozione non programmata, il nostro obiettivo era disputare un campionato di vertice, ma partita dopo partita abbiamo capito che avremmo potuto fare ancora di più e ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per vincere tutto”, le sue parole. Con molta emozione ed una mano all'insù, verso il cielo, i ricordi sono andati dritti dritti verso il papà, l'indimenticato Giancarlo Manna.

Tante belle giocate da parte di entrambe le squadre. È stata una gara corretta ma cattiva, contro un avversario di tutto rispetto, ma Cosenza pallanuoto ha vinto con merito in un clima di euforia impagabile.

“Raggiungere la promozione con questa squadra magnifica - ha affermato a fine gara mister Fasanella - è qualcosa di indescrivibile, una gioia che non so raccontare. Le ragazze sono state eccezionali dal primo giorno di allenamento fino alla fine. Nel corso della stagione abbiamo avuto alti e bassi - ha aggiunto - ma ne siamo sempre usciti alla grande. Voglio solo dire grazie alle mie atlete - ha aggiunto con grande emozione il tecnico - a chi mi ha messo alla guida di questo gruppo e a tutte le persone che ci sono state a fianco in questo lungo e difficile campionato. Con questa società possiamo pensare in grande”, ha spiegato a giornalisti e telecamere, a bordo vasca.

Termina 11-8 la gara, con le locali che dettano i ritmi di gioco sin dalle battute iniziali del match. Molti sponsor, amici e istituzioni locali hanno seguito la partita a pochi metri dalla piscina.

Nel primo tempo le locali vanno a rete per ben cinque volte, con Zaffina, Nisticó, De Mari, Sesti e Koide e staccano le campane di due gol.

Allungano poi le distanze nel secondo quarto, che termina 2-1, grazie alle marcature di Nisticó e Morrone. La seconda metà del match è molto intensa e combattuta: terzo e quarto tempo si concludono entrambi con il risultato di 2-2, con le calabresi che riescono a difendere il proprio vantaggio e a portare Cosenza in serie A1.

IL TABELLINO

Gls Napoli Lions-Cosenza Pallanuoto 8-11

Parziali: 5-3, 2-1, 2-2, 2-2

Cosenza Pallanuoto: Brandimarte, Stavolo, Greco, De Mari 1, Manna, Malluzzo 2, Morrone 1, Le Fosse, Sesti 1, Zaffina 1, Nisticó 4, Koide 1, Sena. All. Fasanella

Gls Napoli Lions: Cipollaro, Esposito, De Magistris 2, Ioannou 1, De Luca, Lamberti 3, Mazzola, De Stefano, Anastasio 2, Acampora, Foresta, Janniello, Marasca. All. Damiani

IL MEETING CITTÀ DI COSENZA

Oggi, infine, ultimo giorno del XX Meeting Città di Cosenza con 800 iscritti da tutta Italia che sono a Cosenza già da venerdì. In programma le categorie ragazze, juniores e assoluti. Le gare inizieranno alle 9,15, nel pomeriggio le finali a partire dalle 16. Ingresso gratuito.