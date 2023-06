Tropea più accogliente: al via lavori di riqualificazione, soprattutto in periferia

Rendere più accoglienti e funzionali gli spazi a ridosso del centro storico, migliorandone la presentazione ed ampliando così il perimetro dell’area di interesse turistico.

È, questo, l’obiettivo dei diversi ed importanti interventi di riqualificazione urbana che l’Amministrazione Comunale ha programmato e realizzato sulle strade a ridosso di Piazza Vittorio Veneto, autentico e frequentatissimo ingresso al salotto diffuso di Tropea.

Sono terminati i lavori su via IV Novembre, sul largo antistante la sede di Poste Italiane e su Via Pitagora. A renderlo noto l'ente comunale.



"Dopo la riqualificazione di piazza Cannone – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – anche questo intervento è stato progettato e realizzato grazie ed attraverso l’utilizzo integrale di risorse di bilancio comunale, frutto di un’efficace ed efficiente pianificazione e gestione delle finanze locali.Nell’ambito dell’intervento complessivo di circa 140 mila euro è stata rifatta anche la rete di tutti i sotto-servizi, completamente sostituiti e, quanto all’impianto idrico, sezionati".

"In una prospettiva di medio periodo - ha aggiunto - questo primo intervento andrà ad abbracciare tutta l’area a ridosso della Piazza Vittorio Veneto. La porzione di Via IV novembre interessata dall’intervento è stata resa pedonale h24".

Il primo cittadino coglie inoltre l’occasione per informare che sono stati affidati i lavori di bitumazione stradale che interesseranno dai prossimi giorni, in particolare le zone in periferia. Finanziati anch’essi con risorse di bilancio comunale 2022, gli interventi dovrebbero avere inizio entro 10 giorni e concludersi nella prima settimana del mese di luglio.