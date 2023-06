Vìola il divieto di avvicinamento alla casa dei genitori che maltrattava. Arrestato

I Carabinieri di Cirò Marina, hanno arrestato un cinquantenne del luogo: già denunciato per maltrattamenti ai danni dei propri genitori avrebbe violato il divieto di avvicinamento ai familiari.

La prima misura a suo carico era stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone dopo una lunga attività investigativa condotta dai militari e scaturita da una denuncia-querela.

Nonostante ciò non avrebbe ottemperato all’ordine d’installazione del braccialetto elettronico previsto in questi casi, non presentandosi ripetutamente all’appuntamento presso la ditta che doveva installarlo: da qui l’aggravio della misura con l’ulteriore divieto di dimora nel Comune di Cirò Marina.

I militari, ieri 13 giugno, nel corso della serata, dovendo dare esecuzione all’ulteriore Ordinanza del Gip, si sono messi alla sua ricerca sorprendendolo poche ore dopo in casa dei propri genitori, e quindi arrestandolo.