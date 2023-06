Traffico di droga. Latitante catturato in Spagna, ritenuto vicino alla ‘ndrangheta

La polizia spagnola ha arrestato un italiano ritenuto far parte della ‘ndrangheta calabrese, a quella cosentina in particolare. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, di cui si sa solo che era impegnato nel settore alberghiero, e che è stato catturato ad Alicante, nella penisola iberica, era attinto da un ordine di arresto europeo per traffico di droga e appartenenza ad una organizzazione criminale.

Da quanto riferito dalla polizia locale che ha portato a termine l’arresto insieme ai colleghi italiani e tedeschi, il latitante risiedeva da tempo in Spagna e qui sarebbe stato coinvolto in attività relative al traffico di droga, ovvero di cocaina che sarebbe stata importata dal Sudamerica e destinata ad Italia e Germania.

Secondo gli inquirenti la ‘ndrangheta utilizzerebbe il territorio spagnolo come base logistica per il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di capitali.

Di recente gli investigatori iberici hanno difatti arrestato 24 membri delle cosche Abbruzzese e Forastefano, accusati appunto di far parte di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga ed attiva in diversi paesi come Italia, Germania, Albania, Spagna, Belgio, Serbia, Montenegro e Colombia.

Il ricercato è ora d disposizione del magistrato che ne ha convalidato l’arresto senza cauzione. L’arresto rientra nel progetto Ican, coordinato dall’Interpol.