Cosenza. Movida: chiuso un bar, locali multati per aver venduto alcol a minori

Gli uomini della Divisione Pasi e delle Volanti della polizia hanno notificato un provvedimento di sospensione ad un bar di Cosenza che arriva dopo una attività di controllo eseguita nei locali della movida e nei bar che si sospetta vendano alcolici ai minori o che siano ritrovi abituali di pregiudicati.

In questo senso, sono ben sei i locali sanzionati dalla polizia nel solo capoluogo bruzio, soprattutto per la presenza all’interno di soggetti gravati da precedenti, ma anche diversi sono i titolari di attività denunciati per aver venduto alcol ai minorenni.