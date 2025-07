Luogo d’aggregazione di pregiudicati: licenza sospesa per locale cosentino

Licenza sospesa per sette giorni per un locale di Cosenza ritenuto punto di riferimento per pregiudicati del territorio al punto destare preoccupazione per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Eseguendo dei controlli, la Squadra Volante della Questura cittadina ha rilevato all’interno dell’attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande, la presenza di soggetti con trascorsi vari e tale da farla considerare un luogo di aggregazione di persone socialmente pericolose. Da qui la decisione della sospensione assunta dal Questore Giuseppe Cannizzaro.