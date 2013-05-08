Cibi scaduti e in cattivo stato, sequestro bar-ristorante

I Carabinieri Forestale di Scalea, in collaborazione con il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza, hanno sequestrato una struttura ricettiva nel comune di Orsomarso, all'interno del Parco Nazionale del Pollino. L'operazione è scattata a seguito di un sopralluogo in località Costa del Mulino, dove si trova il ristorante-bar.

Le irregolarità

Durante il controllo sono emerse diverse criticità. La prima riguarda la salute pubblica: sono stati trovati alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione, il che ha portato alla chiusura immediata del locale. È stata inoltre riscontrata l'assenza di documentazione essenziale per la somministrazione di cibi e bevande.

L'abuso edilizio

Successivi accertamenti, condotti con l'ausilio di tecnici comunali, hanno rivelato la presenza di opere edilizie abusive realizzate in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, sismici e idrogeologici.

Il titolare dell'attività è stato denunciato per abuso edilizio, violazioni ambientali e paesaggistiche, oltre che per esercizio abusivo della professione. È stato inoltre sanzionato per la gestione illecita e la mancata tracciabilità dei rifiuti.