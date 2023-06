Crotone. Nasce la tessera “Amico del Castello”, per visitare illimitatamente la fortezza di Carlo V

Prende il via una nuova iniziativa per sostenere le attività sociali e culturali all’interno del Castello di Carlo V di Crotone. A partire dai prossimi giorni infatti, sarà possibile sottoscrivere la tessera degli “Amici del Castello”, ideata dalle associazioni che gestiscono la fortezza – Multitracce, Ctg Kroton, Gak e Ciclofficina – per garantire l’accesso illimitato a tutti gli interessati.

Una card che avrà una validità annuale ed un costo di dieci euro, e permetterà di accedere senza dover pagare ad ogni ingresso. Una sorta di pass che consentirà di partecipare a tutte le attività in previsione per la stagione estiva e non solo, oltre che agli eventi già in corso.

“Senso di appartenenza ed amore per la cultura, sono i principali valori che vogliamo trasmettere. Abbiamo visto il crescente interesse della città e dei turisti, il quale ci fa ben sperare per il futuro del patrimonio culturale che abbiamo l’onere e l’onore di gestire”, dichiarano le associazioni.

La tesserà può già essere richiesta all’Associazione Multitracce, tramite telefono, email, Facebook e Instagram. Una possibilità in più per esplorare a fondo il Castello di Carlo V, dove nelle prossime settimane saranno ultimati i primi lavori di ripristino che permetteranno di accedere a nuove aree e punti unici del forte.