Crotone, al Castello Carlo V altre due aperture serali sotto le stelle

Dopo il successo della scorsa settimana, continuano le aperture serali al Castello Carlo V di Crotone. Questa sera, mercoledì 21 agosto e domani, giovedì 22, sarà di nuovo possibile visitare la fortezza dalle ore 21:00 a mezzanotte.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie al ripristino dell'illuminazione a cura dell'Associazione Multitracce, che gestisce il bene culturale con l'aiuto indispensabile dei volontari.

"C'è stato grande entusiasmo e riconoscenza da parte dei tanti visitatori e molti turisti, che hanno avuto (ed avranno) la possibilità di camminare in un posto unico nel suo genere, anche dopo il tramonto. Basta veramente poco per creare 'movimento' culturale e turistico nella nostra città; noi faremo sempre tutto quello che è nelle nostre possibilità, per migliorare il luogo in cui viviamo e che amiamo", commenta l'associazione.