Crotone, l’Associazione Multitracce propone il “Premio Castello” per gli under 18

"Siamo lieti di annunciare che, a seguito del grande successo della prima edizione del "Premio Castello 2023", sono già in corso i preparativi per la seconda edizione del prestigioso concorso di pittura. Inoltre, per promuovere e valorizzare ulteriormente il talento artistico della nostra comunità, stiamo organizzando una speciale edizione dedicata ai giovani artisti emergenti: il "Premio Castello - Under 18".

E' quanto comunica l'Associazione Culturale Multitracce di Crotone, gestore del Castello Carlo V della città.

"Prima della seconda edizione, lanceremo questa dedicata agli artisti di età inferiore ai 18 anni. Il concorso offre ai giovani talenti un'opportunità unica, ovvero quella di esporre le loro opere in una cornice storica prestigiosa e di essere valutati dal pubblico attraverso un sistema di voto popolare", sottolinea.

"Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 24 giugno prossimo. Le opere finaliste saranno esposte dal 29 giugno al 14 luglio, presso la Torre Aiutante del Castello Carlo V, con la cerimonia di premiazione prevista per il 15 luglio", fa sapere l'associazione.

Per ulteriori informazioni sull'edizione speciale del "Premio Castello - Giovani Talenti Under 18" e sulla seconda edizione del Premio Castello 2024, è possibile visitare il sito ufficiale www.premiocastellocrotone.it o contattare direttamente l'associazione ai seguenti recapiti: Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Telefono: 349/6661564.

"Siamo entusiasti di continuare a promuovere l'arte e la cultura nella nostra comunità ed invitiamo tutti gli artisti, giovani e adulti, a partecipare e a condividere il loro talento con noi", conclude.