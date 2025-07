Crotone, al Castello Carlo V la mostra di Gaia Togo “Runaway”

L’associazione Multitracce, attiva dal 2011 nella valorizzazione della cultura e degli artisti del territorio crotonese, è lieta di presentare la mostra "Runaway" dell’artista italo-canadese Gaia Togo, presso il suggestivo Castello Carlo V di Crotone.

"La nostra missione - dichiarano - è sempre stata quella di creare spazi in cui l’arte possa dialogare con il territorio e le sue bellezze storiche, e la mostra di Gaia rappresenta pienamente questo spirito. Laureata in Fashion Communications presso la Toronto Metropolitan University, è un’artista multidisciplinare che lavora con la fotografia, il design editoriale e tecniche di stampa alternative come la cianotipia".

Nata e cresciuta tra Crotone e Toronto, la sua ricerca artistica è un intreccio di esperienze, distanze e identità.I l progetto Runaway, presentato con successo già a in Canada, approda per la prima volta nella sua città d’origine. Attraverso la cianotipia, Gaia trasforma immagini in memorie fisiche e poetiche, frammenti di un vissuto che racconta la complessità del legame con le proprie radici, l’assenza, e l’amore ostinato per ciò che si è lasciato indietro.

"Questa mostra non è solo un'esposizione artistica, ma un invito a riflettere sul concetto di distanza, sul senso dell'appartenenza e sull'identità che evolve con il tempo e lo spazio" conclude l'associazione.