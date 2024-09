Premio Castello Crotone: trenta “Visioni d’Arte e Natura” in mostra nella Torre Aiutante

Trenta quadri, tutti diversi tra loro ma accumunati da un unico tema: “Visioni d’Arte e Natura”. Prende così il via la seconda edizione del “Premio Castello”, nella suggestiva Torre Aiutante della fortezza di Crotone.

Luci, ombre, colori, messaggi e sentimenti, raffigurano le opere esposte. Ogni artista ha espresso, infatti, la loro personale visione della natura attraverso l’arte.

Tante le persone ieri che hanno preso parte alla serata con entusiasmo e sorpresa, per le sensazioni trasmesse da ogni immagine. Inoltre, ognuno - con il proprio biglietto d' ingresso - ha avuto ed ha la possibilità di votare il quadro preferito fino al 6 ottobre prossimo.

L’evento, ideato e realizzato dall’Associazione Multitracce, già lo scorso anno ha avuto un enorme successo. “Siamo consapevoli di vivere in un periodo storico globale particolare, nel quale a volte il ‘bello’ viene messo da parte e si dà più peso alla ‘negatività’. Per questi motivi, soprattutto nella nostra città, sentiamo la necessità – nel nostro piccolo – di collaborare e dare risalto a tutto quello che può migliorare l’ambiente in cui viviamo”, fanno sapere gli stessi organizzatori.

“Il Premio Castello rappresenta una vetrina non solo per gli artisti, ma per Crotone intera. La partecipazione, la cultura, sono princìpi essenziali per dare luce ed arricchire il bagaglio di conoscenze di ognuno, siamo certi che tutti i vari eventi passati, attuali e futuri, siano essenziali per risollevare e salvare le persone ed il posto in cui viviamo”, sottolineano.

Infine l’associazione ricorda che lunedì 7 ottobre si terrà la premiazione finale, nella quale si potrà scoprire il vincitore scelto dalla giuria e quello preferito dei votanti, “anche se – ci tengono a precisare – sono tutti vincitori, in quanto hanno dato vita all’unico virus piacevolmente trasmissibile: l’arte”.