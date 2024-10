Premio Castello Crotone: per la seconda edizione i vincitori sono Chirillo e Vetere

Si è conclusa intorno alle 17.35 di oggi, lunedì 7 ottobre, la seconda edizione del Premio Castello Crotone dal tema “Visione d’arte e Natura”, ideata ed organizzata dall’Associazione Multitracce.

L’evento è iniziato con l’intervento del vice presidente Alessandro Sinopoli – curatore della mostra – il quale ha voluto sottolineare l’importanza che l’arte ha nella vita di ognuno e per la società. "Una manifestazione culturale che tende a promuovere e valorizzare anche il Castello stesso". Inoltre ha tenuto a ringraziare tutti i presenti, soprattutto il Sindaco Vincenzo Voce per la sua presenza, nonostante l’imminente inaugurazione del nuovo Teatro Comunale, ma soprattutto i volontari che sono sempre disponibili in qualsiasi attività.

Successivamente ha preso la parola il presidente Andrea Correggia, anche lui concorde delle precedenti affermazioni. Ha voluto precisare che “eventi come questi hanno bisogno dell’impegno di tutti, se vogliamo che la fortezza diventi ancora di più punto di riferimento culturale, ognuno deve partecipare facendo la sua parte”.

L’ultimo commento è stato del primo cittadino, anche lui ha tenuto ringraziare tutti dicendo che nelle sue possibilità farà di tutto per contribuire alla crescita culturale e soprattutto ha comunicato che a breve ci sarà la riapertura di Piazza d’Armi.

Infine, il direttore e giudice del Museo Gregorio Aversa ha dato il via alla consegna degli attestati di partecipazione ed alla nomina del vincitore del “Premio giuria tecnica”, che è stato Domenico Chirillo con il quadro “Il mio mare”.

L’opera è risultata in perfetto equilibrio fra il supporto in ferro e il décollage eseguito sulla sua superficie. Ne è emersa una visione interessante sul rapporto fra pittura e nuovi materiali e fra natura e storia.

È stato considerato nella valutazione dell’opera anche il riferimento della stessa all’arte moderna di artisti come il francese Jacques Villeglé ed il nostro Mimmo Rotella, due dei maggiori protagonisti del Nouveau réalisme.

L’originalità esecutiva del lavoro, la consapevolezza della tecnica usata insieme ad una conoscenza storica della modernità hanno costituito il criterio per cui l’opera è stata premiata. La commissione poi ha ritenuto premiare la sensibilità pittorica con la quale l’opera è stata eseguita distinguendola dalle altre e dimostrando un’ottima qualità formale.

Il "Premio giuria popolare" anche quest'anno va a Mario Vetere con "Freedom at sea", dalla tecnica negativo-positivo.

La giuria ha ritenuto inoltre segnalare i seguenti autori: Serena Cendron, Luciano Sestito, Emilio Marrazzo, Carmen Zaccuri, Giovanni Cascone, Francesca Cosenza, Francesca Mele, Mario Vetere e Tretyakova Elena.