Crotone, nella Torre Aiutante del Castello Carlo V si respira l’arte: continuano le visite

E’ appena trascorsa una settimana dall’inaugurazione della mostra “Visioni d’Arte e Natura”, per la seconda edizione del “Premio Castello” nella Torre Aiutante della fortezza di Crotone, ideata dall’Associazione Multitracce.

“Ad oggi si è raggiunto già un importante obiettivo: il bello, l’arte, i sentimenti, stanno creando e creano un ambiente positivo per la città, con un aumento del numero di visitatori curiosi, che hanno la possibilità di trascorrere del tempo in un luogo storico ed allo stesso tempo moderno, in grado di soddisfare le esigenze di ogni persona”, commentano gli organizzatori.

Varie le tecniche che compongono ogni opera e che rendono l’esposizione un’esperienza di arricchimento per chi ammira, poichè ci si può rendere anche protagonisti con la scelta del quadro preferito, infatti - fino a domenica 6 ottobre - si potrà votare quello che piace di più.

Attesissima la fase finale che si svolgerà lunedì 7 ottobre, giorno in cui si decreteranno i due vincitori del “Premio popolare” – che consiste nella possibilità di allestire una mostra personale della durata di un mese all’interno della stessa Torre – ed del “Premio della Giuria”, dal valore di mille euro. Ma potrebbero esserci anche delle sorprese, che verranno svelate nel corso delle premiazioni.

“Siamo davvero felici e soddisfatti di come sta procedendo l’evento. I cittadini, ed anche i molti turisti, stanno apprezzando tanto i quadri, l’iniziativa e l’impegno profuso per tutte le attività culturali che svolgiamo periodicamente”, sottolinea ancora l’associazione.

“Invitiamo nuovamente tutti a rendersi partecipi del Premio Castello, un’occasione da non perdere per immergersi nell’interpretazione della natura di ogni artista e per mostrare che, lo sviluppo della città, del patrimonio e della civiltà, parte anche da queste piccole, ma grandi manifestazioni d’arte”, conclude Multitracce.