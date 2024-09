Crotone. L’Associazione Multitracce dà il via alla seconda edizione del “Premio Castello”

L'Associazione Culturale Multitracce annuncia con grande entusiasmo la fase finale della seconda edizione del “Premio Castello 2024 – Crotone”, concorso dedicato alla valorizzazione delle arti visive pittoriche.

Dal 20 settembre al 6 ottobre, le opere selezionate saranno esposte nella suggestiva Torre Aiutante del Castello Carlo V, ed il 7 ottobre si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale verranno proclamati i vincitori.

Quest’anno è stato scelto il tema “Visioni d’Arte e Natura”, con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sul delicato e complesso rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale. In un'epoca in cui le questioni ambientali sono sempre più centrali, questo tema invita gli artisti a esprimere, attraverso le loro opere, le connessioni, le sfide e le emozioni legate alla convivenza tra l’essere umano e il mondo naturale.

Le opere in mostra saranno giudicate da una Giuria Tecnica di prestigio, composta da importanti figure del mondo dell’arte e della cultura: Francesco Correggia, docente di lunga esperienza presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, oltre ad aver ricoperto vari incarichi accademici negli anni; Gianluca Covelli, storico e critico d’arte e Gregorio Aversa, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Crotone e del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna.

Il vincitore del "Premio della Giuria Tecnica" riceverà un premio in denaro di mille euro, mentre il vincitore del "Premio della Giuria Popolare" sarà scelto direttamente dai visitatori della mostra. Ogni visitatore, acquistando un ticket d’ingresso al castello del valore di due euro, potrà esprimere il proprio voto inserendo il biglietto in un'urna posizionata sotto l’opera preferita. L'artista più votato avrà la possibilità di esporre le proprie opere in una mostra personale della durata di un mese presso la Torre Aiutante.

La mostra collettiva vedrà protagoniste le opere di trenta artisti selezionati, tra cui: Nicola Marotta, Serena Cendron, Luciano Sestito, Piero La Rosa, Antonio Iannice, Flavia Lombardo, Emilio Marrazzo, Carmen Zaccuri, Enza Roberto, Rosa Punturi, Salvatore Foti, Liliana Focà, Giovanni Cascone, Roberto Serratore, Antonio Audia, Francesca Cosenza, Antonio Campagna, Francesca Mele, Loredana Itria, Mario Vetere, Domenico Levato, Jessica Crugliano, Salvatore Bossi, Antonella Mustacchio, Pino Perri Pastori, Andrea Arcuri, Ferdinando Panza, Tretyakova Elena, Rossella Lucà, Domenico Chirillo.

"Questo evento rappresenta non solo un'occasione unica per ammirare opere d'arte contemporanea, ma anche per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Crotone. Non perdete l’occasione di immergervi in un viaggio artistico che intreccia creatività e natura, all'interno della suggestiva cornice del nostro monumento più bello in città. Venite a scoprire le opere degli artisti finalisti e a far sentire la vostra voce votando l’opera che più vi emoziona", invita l'associazione.