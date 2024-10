Nella fortezza di Crotone torna “Racconti horror del Castello”

Continuano le attività e gli eventi al Castello Carlo V di Crotone, a cura dell’Associazione Multitracce. Questa volta - come lo scorso anno – tocca a “Racconti horror del Castello”, in occasione della festa di Halloween.

Giovedì 31 alle ore 21 infatti, è in programma una serata a tema, con rappresentazioni teatrali che racconteranno storie di terrore della fortezza di alcuni personaggi realmente esistiti: Il Castellano Antonio De Paredea; Anastasia Ducarne ed il Vescovo Niceforo.

Lo spettacolo è a cura di Angelo Gallo - Teatro, Burattini e Figure - Teatro della Libellula ETs - con la partecipazione di Francesco Franco (regia e laboratorio ragazzi) - e gli studenti del Liceo Classico Pitagora della città.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che sarà possibile effettuare tramite la mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o numero di telefono 349 6661564. Il costo è di due euro a persona.

“Oltre alle consuete aperture giornaliere, accoglienza ai visitatori, decoro e sistemazione del forte, ci teniamo a creare eventi anche di sera – come in questo caso – per far diventare questo importante luogo per la città, un centro di aggregazione e di cultura, dove poter realizzare svariate attività di qualsiasi genere”, afferma Mutitracce.

“Invitiamo a prendere parte a questa festa, diversa dalle solite, che vedrà come protagonisti anche i vari artisti ed animatori della serata, accompagnati da un’atmosfera tenebrosa ed accattivante. Aspettiamo, quindi tutti duri di cuore nella notte della paura, senza dimenticare l’abbigliamento a tema!” conclude.