Crotone, Halloween: nella fortezza “Racconti horror del Castello”

Continuano gli appuntamenti al Castello Carlo V di Crotone. Questa volta l'Associazione Culturale Multitracce metterà in scena uno spettacolo da far paura in occasione della festa di halloween: "Racconti horror al Castello".

Si inizia martedì 31 ottobre dalle ore 21 con rappresentazioni teatrali che racconteranno storie di terrore della fortezza, di alcuni personaggi realmente esistiti: Il Castellano Antonio De Paredea; Anastasia Ducarne ed il Vescovo Niceforo.

Lo spettacolo è a cura di Angelo Gallo Teatro, burattini e figure, Teatro della Libellula e con la partecipazione di Francesco Franco (regia e laboratorio ragazzi) e degli studenti del Liceo Classico Pitagora.

"Solo per duri di cuore, preferibile abbigliamento a tema", consiglia Multitracce. La prenotazione per seguire lo spettacolo è obbligatoria al numero o e - mail indicati sula locandina. L' ingresso ha un costo di due euro.