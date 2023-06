Le opportunità educative del Parco della Cepa, open day nella fattoria confiscata alla mafia

Un Open Day dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, alle famiglie, alle associazioni e agli enti educativi interessati all'esplorazione delle opportunità offerte dalla Fattoria Didattica del Parco della Cepa.

L'evento - organizzato da Terre Joniche – si terrà sabato 24 giugno alle 10 presso il Parco della Cepa a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, bene confiscato alla mafia e destinato al riutilizzo sociale.

Durante la giornata i partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte a diverse attività, tra cui una sessione di musica e natura condotta da Viviana Vitale, pedagogista montessoriana del progetto “Asilo del Mare e del Bosco” di Montepaone.

Inoltre, la cooperativa sociale Terre Joniche presenterà il calendario delle attività previste per l'anno 2023/2024, offrendo agli interessati uno sguardo approfondito sulle opportunità educative che la Fattoria Didattica del Parco della Cepa può offrire.

Per partecipare all'Open Day o per ulteriori informazioni, si può contattare Terre Joniche al numero di telefono 327.0909788 o tramite email.