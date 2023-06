Petrizzi. Irregolarità in un cantiere edile, titolare multata per oltre 12mila euro

I Carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi del Nil, il Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno effettuato dei controlli su un cantiere edile a Petrizzi, in provincia di Catanzaro, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro rilevando diverse irregolarità.

Nel cosiddetto splateamento/sbancamento che era in corso, le pareti delle fronti di attacco non avevano un’inclinazione tale, in relazione alla natura del terreno, da impedire dei franamenti.

Inoltre, dalle verifiche è emerso che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie non avvenivano correttamente e l’assenza delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, il tutto in netto contrasto con le norme sulla sicurezza del lavoro.

L’attività del cantiere è stata sospesa con decorrenza immediata per le gravi infrazioni riscontrate ed al titolare dell’impresa, una 22enne della zona, è stato prescritto di procedere alla messa in sicurezza dello stesso cantiere, con la contestazione di infrazioni per oltre 12 mila euro.