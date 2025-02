Maltempo. Frana nel catanzarese, Ss 182 chiusa in entrambe le direzioni

Sebbene il maltempo delle scorse ore si sia attenuato su tutta la Calabria, le conseguenze si continuano ad avvertire anche oggi.

L’Anas ha difatti comunicato che poco fa una frana ha costretto alla chiusura in entrambe le direzioni, e sebbene temporanea, della strada statale 182 “Delle Serre Calabre”, dal km 80,200 al km 88,900, nel territorio comunale di Petrizzi, nel catanzarese, area tra le più colpite ieri (QUI).

Sul posto sono già presenti le squadre dell’azienda, che come noto gestisce le principali arterie regionali, oltre alle forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.