Vescica e intestino neurologico, alla Romolo Hospital visite gratuite con la Fincopp

Molte sono le patologie neurologiche e non che condannano i pazienti ad un mancato o incompleto svuotamento di vescica e intestino. Ancora oggi sono troppo numerosi i soggetti che vivono nell’isolamento questo enorme disagio.

In occasione della Giornata Mondiale dedicata all’incontinenza Fincopp Calabria riserva un intero pomeriggio a tutti coloro che utilizzano presidi per lo svuotamento vescicale o intestinale o che abbiano bisogno di confrontarsi con uno specialista del settore in caso siano affetti da sindrome da mancato svuotamento e desiderino porvi rimedio.

Martedì 27 giugno prossimo, dalle 14 alle 17, un team di urologi, infermieri e uroriabilitatori saranno a disposizione di Fincopp Calabria, ospitata presso la Romolo Hospital a Rocca di Neto, nel crotonese, con visite gratuite.

L’iniziativa è a favore sia degli utilizzatori di autocateterismo, ausili per lo svuotamento intestinale, portatori di urostomie, ma anche rivolto a coloro che ancora non hanno trovato una soluzione a questo handicap.

Per poter accedere all’iniziativa è necessario telefonare entro e non oltre il 25 giugno al numero 371 4594144.

Che cos’è l’incontinenza urinaria lo abbiamo chiesto ad uno dei volontari Fincopp:

“L’incontinenza urinaria è il termine medico che indica il mancato controllo della fuoriuscita di urina”.

Che cos’è la vescica neurologica?

“Il termine vescica neurologica indica una condizione in cui un danno neurologico ha portato alla disfunzione della vescica (lesione midollare, spina bifida, ictus, sclerosi multipla, parkinson…)

Che cos’è un catetere?

“Un catetere può essere utilizzato per garantire lo svuotamento completo della vescica. È un sottile tubo flessibile che viene inserito nella vescica attraverso l’uretra e che consente all’urina di defluire”.

Perché è importante svuotare la vescica?

“Se la vescica non si svuota regolarmente, può causare l’insorgere di infezioni del tratto urinario. Queste hanno inizio nella vescica, ma possono raggiungere i reni e causare un danno renale”.

I sintomi di un’infezione del tratto urinario variano e possono essere impercettibili. Tali sintomi includono: Urina di colore scuro e dall’odore intenso; sangue nell’urina; urina torbida; febbre/sudorazione; spasmi alla vescica.