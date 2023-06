Catanzaro: estesa attività di controllo del territorio. Arresti e denunce

Nel periodo che va dall'1 al 20 giugno sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio di Catanzaro, particolarmente mirati alla prevenzione e repressione dei reati.

Le pattuglie della Squadra Volante sono state impegnate in 222 servizi, organizzandosi su turni a copertura delle 24 ore, con maggiore concentrazione nelle ore serali e notturne, e che hanno operato nel centro e nelle periferie della città.

Nel corso dell’attività sono state tratte in arresto due persone e denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria, per reati vari, altre 27. Altri sei soggetti sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti in modica quantità per uso personale.

Sono stati effettuati poi 518 controlli a persone sottoposte a limitazioni delle libertà personali, arresti domiciliari, sorvegliati speciali e ad altre misure di prevenzione

Ulteriori controlli, effettuati anche con l’ausilio delle banche dati, hanno interessato 3091 persone di cui 742 con precedenti di polizia. In diverse località del territorio sono stati effettuati 176 posti di controllo su strada, a seguito dei quali sono stati controllati 1627 veicoli, ritirati cinque documenti ed elevate 19 contravvenzioni per violazione al Codice della Strada.

Gli Agenti hanno, inoltre, rinvenuto due veicoli rubati, sottoposto a sequestro amministrativo cinque veicoli, ed effettuato cinque sequestri di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nell’ambito del costante programma dei controlli e verifiche degli pubblici esercizi, disposti dalla locale Questura, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Squadra Amministrativa, dell’UPGSP, del Commissariato Lido e del Reparto Prevenzione Crimine, in questa prima metà del mese di giugno, ha svolto un’articolata attività nel capoluogo e nel territorio provinciale.

In particolare i controlli hanno interessato nove pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, situati nel quartiere di Catanzaro Lido nell’area interessata dalla cosiddetta movida. Altri servizi sono stati effettuati in occasione di due eventi musicali che si sono svolti, uno al “Parco Gaslini” nel quartiere Lido, e l’altro in Cropani.

Complessivamente sono state identificate 46 persone tra esercenti e loro dipendenti, ed elevate due sanzioni amministrative per omessa predisposizione di strumentazione per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico, e per violazione dell’ordinanza sindacale che disciplina le attività di intrattenimento musicale con diffusione di emissioni sonore.