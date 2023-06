Inchiesta sulle mascherine, arrestato l’assessore regionale Marcello Minenna

Marcello Minenna

L’assessore regionale all’ambiente, partecipate, programmazione unitaria e progetti strategici della Calabria, Marcello Minenna, è stato arrestato ed è finito ai domiciliari nell’ambito di una indagine della Procura di Forlì relativa all’approvvigionamento delle mascherine.

Minenna è indagato in relazione al suo precedente incarico di ex capo dell’Agenzia delle Dogane durante il periodo di emergenza pandemica, ruolo che ha ricoperto dal 2020 su spinta del Movimento 5 Stelle.

Nell’ambito della stessa inchiesta - che punta a far luce su dei presunti episodi di corruzione e che è partita da un indagine su un traffico di droga - su disposizione della Dda di Bologna sono in tutto 34 i provvedimenti cautelari eseguiti dalla polizia e che hanno portato all’arresto anche di un ex parlamentare della Lega, in carica fino al 2018, di funzionari della prefettura di Ravenna e dell’Ausl Romagna.

L’assessore regionale calabrese è dunque coinvolto nel filone che riguarda l’approvvigionamento di migliaia di Dpi arrivati dalla Cina e venduti alla Regione Emilia Romagna con il sospetto di pratiche illegali.

Nel corso dell’operazione - condotta dalla polizia di Forlì e Modena con la collaborazione delle polizie di Belgio e Germania - sono stati anche sequestrati, nel complesso, beni per un totale di circa 63 milioni di euro.

OCCHIUTO: “CERTO DIMOSTRERÀ ESTRANEITÀ”

“La giustizia farà il suo corso e rispetto l’operato della magistratura, ma allo stesso tempo voglio confermare la mia fiducia a Marcello Minenna, che in questi mesi in Calabria ha svolto molto bene il proprio lavoro, in modo particolare per quanto riguarda i fondi comunitari”.

È questo il commento del governatore Roberto Occhiuto alla notizia dell’arresto dell’assessore. Il presidente della giunta regionale si dice però “certo che dimostrerà la sua estraneità”.

Intanto, a seguito della sospensione - automatica e prevista dalla legge – di Minenna, Occhiuto ha fatto sue le deleghe di quest’ultimo “in modo che il lavoro della Regione possa andare avanti nelle prossime settimane senza particolari scossoni” afferma il presidente.

(aggiornata alle 14:14)