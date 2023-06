600 migranti a bordo della nave Dattilo arrivati a Reggio Calabria

Nave Dattilo

Sono 600 i migranti a bordo della nave Dattilo, partiti ieri sera, mercoledì 21 giugno, da Lampedusa, ed arrivati quest'oggi al porto di Reggio Calabria. Saranno suddivisi sulla base del piano di riparto stabilito dal Ministero dell'Interno.

Tra i profughi si conta solo una donna, e saranno così suddivisi: trenta rimarranno a Reggio ospitati nel centro di prima accoglienza di Gallico; cento raggiungeranno altre località in Calabria; centodieci saranno portati nel Lazio ed altrettanti in Campania; novantotto, infine, verranno accompagnati a Bari per essere foto-segnalati dalla Polizia di Stato.

Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria.