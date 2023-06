Crotone. Domenico Morello nuovo Comandante della Capitaneria di Porto

Cambio di guardia stamattina, venerdì 23 giugno, al comando della Capitaneria di Porto di Crotone. Dopo quasi tre anni, lascia la guida il Comandante Vittorio Aloi e gli è subentrato il capitano di vascello Domenico Morello.

La cerimonia in tarda mattinata nel piazzale della Capitaneria, alla presenza delle massime autorità provinciali, diversi sindaci, tra cui quelli di Crotone e Cutro, e le rappresentanze della Provincia di Crotone e Catanzaro.

A presenziare alla cerimonia di consegna del comando, il Capitano Giuseppe Sciarrone, direttore marittimo per la Calabria e la Basilicata tirrenica, che ha ringraziato i comandanti ed ha sottolineato l’importanza del presidio di Crotone. Il rito si è svolto con sullo sfondo la nave da crociera Seabourn quest, che dopo il passaggio di consegna, ha reso omaggio agli stessi uomini della capitaneria di porto crotonese.

Nel suo discorso, il comandante Aloi, destinato a rivestire il comando della capitaneria di porto di Livorno, ha ringraziato, non senza emozione, tutti i presenti ed ha tracciato un bilancio, a suo dire positivo, della sua permanenza nella città pitagorica. Ha poi ricordato il colonnello dei Carabinieri Gabriele Mambor, prematuramente scomparso, anche lui con la passione per il mare, e il componente della capitaneria di porto Scilanga, anch’esso scomparso.

Non son mancati gli accenni alla tragedia di Cutro, soprattutto quando ha sottolineato che, dopo aver passato la vita a salvare le vite umane in mare, alcuni sospetti sulla tragedia, lo hanno ferito. Dal canto suo, il nuovo comandante Morello, ha ricordato che il suo è un ritorno, visto che vi aveva già preso servizio, ed ha assicurato il suo massimo impegno in questa nuova destinazione.