Isola, Operazione Libertà: ai domiciliari gli trovano la droga, finisce in carcere

L’operazione “Libertà” (QUI) eseguita dai Carabinieri di Crotone ad Isola di Capo Rizzuto lo scorso 19 giugno all’alba, che ha visto l’esecuzione di quattro misure cautelari in carcere (QUI), è proseguita anche nei giorni successivi.

Il 22 giugno infatti, i Carabinieri della Tenenza locale, hanno eseguito un’ulteriore arresto in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Crotone nei confronti di G.R., 31enne, per il quale duante il blitz precedente erano scattati i domiciliari.

Determinante è stata, per l’emissione di questa ulteriore misura restrittiva, l’attività di controllo svolta contestualmente alla custodia cautelare, nel corso della quale sono stati ritrovati 89 grammi di hashish e 29 grammi di marijuana, ben nascosti in un’intercapedine muraria, nella disponibilità dell’uomo, per il quali è stato quindi ritenuto idoneo l’aggravamento del provvedimento restrittivo già emesso a suo carico.