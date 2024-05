In auto con la droga vede gli agenti e tenta la fuga: arrestato giovanissimo ad Isola Capo Rizzuto

Un regolare controllo del territorio per le vie di Isola Capo Rizzuto ha portato all'arresto di un giovanissimo, appena diciannovenne, trovato in possesso di circa 160 grammi di cocaina. È successo nei giorni scorsi durante un pattugliamento della Squadra Mobile, mirato proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Nel corso delle attività è stata notata una vettura che compiva degli spostamenti sospetti nei pressi dell'ingresso al centro abitato. L'autista, alla vista della volante, avrebbe accellerato nel tentativo di allontanarsi dalla scena, allertando ancor di più gli agenti che sono così intervenuti raggiungendo velocemente il mezzo e costringendolo a fermarsi.

Alla guida un giovane diciannovenne crotonese, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di droga. A seguito della perquisizione del mezzo sono stati rinvenuti tre involucri contenenti circa 160 grammi di cocaina prontamente sequestrati, mentre per il ragazzo sono scattate le manette.