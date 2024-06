Crotone, 34enne in manette dopo una perquisizione: in casa hashish ed eroina

Ancora un arresto per droga a Crotone, questa volta a seguito di un controllo svolto dal personale della Squadra Mobile in collaborazione con il nucleo cinofili della Guardia di Finanza nei quartieri periferici della città. Controlli mirati proprio al contrasto dello spaccio e del traffico di stupefacenti, che hanno interessato soggetti già noti per reati specifici.

Nel caso specifico, la perquisizione è stata svolta nell'abitazione di un trentaquattrenne pregiudicato del posto, e poi estesa ad alcuni locali nelle sue disponibilità. Complessivamente, sono stati rinvenuti circa 7 grammi di hashish e ben 409 grammi di eroina, assieme a due bilancini di precisione.

Il tutto è stato sequestrato e l'uomo è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.