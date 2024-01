Crotone, beccato mentre tenta di disfarsi della droga: arrestato 21enne

È finito in manette un giovanissimo ventunenne crotonese, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile a seguito di un controllo mirato presso la sua abitazione in Via delle Conchiglie, nelle contrade nord della città. Presso l'abitazione del ragazzo - già noto alle forze dell'ordine - erano stati notati dei movimenti sospetti, motivo per cui è stata decisa una perquisizione.

Tuttavia, alla vista degli agenti, questo avrebbe tentato di disfarsi di un oggetto lanciandolo dalla finestra. Nonostante fosse finito nel giardino di un'abitazione adiacente, gli agenti lo hanno prontamente recuperato: trattavasi di un involucro contenente, complessivamente, 54 grammi di marijuana.

I controlli proseguiti all'interno dell'abitazione hanno permesso poi di rinvenire un bilancino di precisione evidentemente sporco del medesimo stupefacente. Circostanze dunque che hanno portato all'arresto per direttissima con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.