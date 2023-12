Isola, beccati con un panetto di hashish: un arresto nel centro storico

Nel primo pomeriggio di ieri, ad Isola di Capo Rizzuto, i Carabinieridella locale tenenza, durante un normale servizio di pattuglia, hanno notato due giovani che con fare sospetto si aggiravano in prossimità di un luogo isolato del centro cittadino.

Alla vista dei Carabinieri uno dei due immediatamente gettava per terra un involucro di grandi dimensioni che veniva immediatamente recuperato dai militari. Nello specifico quest’ultimi appuravano che si trattava di un panetto di hashish, del peso di circa 76 grammi.

Per quanto accertato il giovane veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.