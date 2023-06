Taurianova. Controlli dei carabinieri: diverse denunce per guida in stato di ebrezza e altro

Diversi servizi sono stati eseguiti nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Taurianova con lo scopo non solo di prevenire eventuali reati ma anche per evitare trasgressioni al codice della strada e soprattutto casi di guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare, a Polistena, spesso luogo di ritrovo e di afflusso di giovani dell’interno comprensorio pianigiano, nell’ambito di controlli in vari locali, oltre che alla circolazione stradale lungo le principali vie cittadine, i militari hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebrezza alcolica. Numerose anche le violazioni riscontrate al Cds.

Denunciate anche alcune persone per reati come la violazione della sorveglianza speciale, o il furto compiuto da un dipendente di un noto esercizio commerciale di Polistena, il furto di energia elettrica da parte di un cittadino bulgaro, l’ingresso illegale in Italia di un cittadino marocchino sfociato in un provvedimento di espulsione emesso dall’autorità prefettizia, e in ultimo, l’omessa custodia di cose sottoposte a sequestro.

Infine, in materia di illeciti amministrativi, un giovane taurianovese è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana.