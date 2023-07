Tre cartucce ed un lumino funerario al sindaco di Nardodipace: “non mi spaventa”

Romano Loielo

Minacce ed intimidazioni rivolte al sindaco di Nardodipace, Romano Loielo, eletto da circa un mese. Il primo cittadino ha fatto sapere di aver trovato davanti la porta del suo ufficio, volta al piano terra della sua abitazione, tre cartucce a pallettoni ed un lumino funerario riposti per terra sopra una striscia di cartone su cui era stata incisa con un oggetto affilato, la scritta "Dimettiti da sindaco".

"Il vile gesto intimidatorio perpetrato da ignoti nei miei confronti - afferma Loielo - seppur non in grado di scalfire in minima misura la mia ferma determinazione a portare avanti il mandato conferitomi dagli elettori poco più di un mese fa nella massima legalità e nel precipuo intento di perseguire con ogni azione il pubblico benessere, deve essere interpretato come una grave offesa all'intera comunità che ho l'onore di rappresentare, una comunità che tenta disperatamente e con ogni mezzo di sopravvivere nonostante le opprimenti avversità geografiche, socio-culturali e, purtroppo, ambientali in grado di rendere ancora più difficile tale prospettiva".

Per il sindaco no vi sarebbe ombra di dubbio "che tale gesto non susciti in me alcuna forma di timore. In un primo momento avevo anche ritenuto di evitare clamori al fine di non dimostrare alcuna forma di debolezza agli occhi degli autori. Tuttavia, un riflessivo confronto col gruppo di maggioranza mi ha persuaso a rendere pubblica la vicenda ed a coinvolgere in una ferma presa di posizione tutte le autorità del territorio e, nei limiti del possibile, anche nazionali, per non lasciare spazio alla minima incertezza sul fatto che quanto accaduto possa in alcun modo riflettersi sulla mia attività politico-amministrativa, nonché su quella dell'apparato politico e tecnico dell'ente".

Loielo ha riferito inoltre di aver denunciato tutto alle autorità competenti, informando anche il Prefetto di Vibo Valentia comunicandogli la volontà di convocare a breve un Consiglio comunale aperto.