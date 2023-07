Laino Borgo. Il trombettista internazionale Allen Vizzutti alla Festa del Beato Navarro

Allen Vizzutti

Sarà musica d'autore in piazza Beato Pietro Paolo Navarro per la festa che celebra i 401 anni del martirio del patrono civile di Laino Borgo.

Il 7 luglio, infatti, si esibirà in un concerto il famoso trombettista, compositore ed educatore musicale americano Allen Vizzutti. Insieme a lui nel cuore del centro storico di Laino Borgo ci sarà la Roscelin wind orchestra (una ensamble di strumenti a fiato e percussioni) diretta dal maestro Roberto Sola, direttore dell'Istituto musicale "Ruggero Leoncavallo" che proprio a Laino Borgo ha una sede distaccata che forma diversi musicisti e giovani professionisti che arrivano da tutta la Valle del Mecure.

L'evento concertistico è preceduto da una tre giorni di perfezionamento per strumenti ad ottone. La Brass master class sarà tenuta dai docenti Giancarlo Parodi e Allen Vizzutti, nei giorni 5, 6 e 7 Luglio, presso la sede lainese dell’Istituto Musicale “Ruggero Leoncavallo”.

Giancarlo Parodi è attuale docente di Tromba presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano, ed è riconosciuto come il massimo esponente italiano nella didattica per gli strumenti ad ottone. Allen Vizzutti è invece un trombettista di massimo livello internazionale, è una star americana conosciuta in tutta il mondo, compositore e autore di famosi metodi didattici.

“Ancora una volta - ha sottolineato il sindaco Mariangelina Russo - Laino Borgo propone eventi di qualità, volendosi consolidare come terra di eccellenza nel panorama del Pollino non solo dal punto di vista naturalistico - sportivo, ma anche gastronomico, musicale e culturale in genere. E' un grande onore per noi poter ospitare un momento musicale di grande importanza, con un musicista di fama internazionale stringendo sempre più rapporti di sinergia con il maestro Sola e l'istituto musicale Leonacavallo che tanto lustro offrono alla nostra comunità, ormai diventata punto di riferimento per tanti professionisti e musicisti del comprensorio”.