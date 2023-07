A Castrovillari artisti big per festeggiare il “Suoni Festival” che diventa maggiorenne

Ancora sei giorni a “Suoni” Festival, che quest’anno compie 18 anni. A festeggiare la maggiore età, di uno degli appuntamenti consolidati nel panorama culturale della città del Pollino, artisti del calibro di: Violante Placido, Enzo Gragnaniello, Giò Di Tonno, Peppe Barra, Ettore Castagna, Roberta De Stefano, Fabio Curto, Luigi Risoli, Graziano Galatone, Sasà Calabrese.

L’evento organizzato dalla Pro Loco cittadina, presidente Eugenio Iannelli, direzione artistica di Gerardo Bonifati, inserito nel brand “Castrovillari Città Festival” si svolgerà nella cornice del Protoconvento Francescano dall’11 al 14 luglio.

Suoni è nato da una intuizione di Gerardo Bonifati, direttore artistico e Sasà Calabrese, con l’intento di coniugare la valorizzazione dei musicisti locali attraverso il confronto con artisti di livello internazionale in un viaggio alla riscoperta di storie passate con uno sguardo al futuro passando da sonorità a momenti culturali.

Un mix di contaminazioni per richiamare il ruolo della mediterraneità con momenti magici da vivere nel centro storico di Castrovillari.

A volte le parole non bastano a chiarire la bellezza dell’evento, necessitano le note che echeggeranno all’interno del Protoconvento Francescano location di uno dei festival più raffinati e coinvolgenti dell’estate castrovillarese e della Regione Calabria.

“Anche quest’anno Suoni Festival - sottolinea il direttore artistico, Gerardo Bonifati - offrirà una tre giorni per incontrarsi e condividere nuove esperienze artistiche con l’ambizione di soddisfare tutti coloro i quali amano ascoltare la buona musica. Auspichiamo che gli spettacoli di questi giorni possano accompagnare e rasserenare tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare nella dimensione magica dell’atmosfera che solo "SUONI" sa creare e regalare”.

“Un Mondo senza musica e cultura, è un Mondo che non ha futuro e noi, attraverso il viaggio che stiamo per intraprendere anche quest’anno, vogliamo condurre il pubblico di “Suoni”, ancora una volta, in una grande occasione di divertimento silenziosa riflessione, assaporando attraverso la musica, ogni sfumatura emozionale” rimarca il presidente della Pro Loco di Castrovillari, Eugenio Iannelli.

La particolarità del Festival è stata quella rinnovarsi proponendo sempre nuove offerte artistiche, innovative ed interessanti, dimostrando di meritare il successo che oggi gli viene attribuito da tutto il panorama artistico musicale nazionale.

“Negli anni … si è caratterizzata per la grande varietà di musica che ha portato nella nostra cittadina e non solo. Infatti, gran parte dell’attività è stata rivolta alla crescita delle nuove forme di comunicazione non solo musicale, ma anche della danza, del teatro, dell’arte in generale. Ecco perché l’amministrazione comunale, ancora una volta, è pronta a sostenere un evento che negli anni ha dimostrato una crescita costante e, soprattutto, una grande capacità di intercettare nuovi artisti con quelli già affermati. Suoni 2023 ancora una volta ci stupisce con la ricchezza dei suoi protagonisti” afferma sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito.