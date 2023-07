Crotone, il Castello di Carlo V ha il suo sito web ufficiale

"Il rilancio del Castello di Carlo V di Crotone è in continua evoluzione. Oltre la gestione pratica degli eventi in corso e quelli che seguiranno, “dietro le quinte” c’è anche un lavoro di comunicazione nelle reti social e motori di ricerca, infatti uno dei gioielli storici della nostra città, è al centro di un'entusiasmante fase di rilancio e sviluppo". E' quanto comunicano le associazioni Multitracce, Ctg Kroton, Gak, Ciclofficina Tr22o.

"Dopo la creazione delle pagine Facebook ed Instagram, dai volontari, è stato recentemente realizzato anche il sito ufficiale della fortezza: https://castellocarlovcrotone.it/ . Il portale rappresenta un importante strumento di comunicazione per informare il pubblico su tutte le attività in corso e future, oltre a fornire dettagli riguardanti gli orari di apertura, i contatti per prenotare visite guidate, gli eventi in programma, una ricca fotogallery e un riepilogo storico del Castello stesso", continuano.

"Sarà quindi più semplice, per i cittadini ed i turisti, essere a conoscenza delle informazioni necessarie in modo facile e veloce, soprattutto in questi mesi d’estate dove ci aspettiamo un flusso sempre maggiore di visitatori, che avranno il piacere di fare tappa al forte", concludono.